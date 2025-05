Augusto Melo se encontra com ministros do STF em Brasília para discutir melhorias ao futebol brasileiro

Augusto Melo se encontrou com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, na tarde desta quinta-feira, em Brasília. No encontro, o presidente do Corinthians discutiu melhorias para o futebol brasileiro.

"Fui muito bem recebido em Brasília para falar sobre as melhores condições que podemos trazer para o futebol brasileiro, além de discutir possíveis mudanças institucionais em todos os clubes do Brasil. Esse tipo de agenda só mostra a grandeza do nosso Corinthians e a importância que temos dentro da maior paixão do mundo, que é o futebol", disse Augusto Melo.