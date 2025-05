Decisivo contra o Estudiantes, Artur tem bons números desde estreia pelo Botafogo

Com um gol decisivo de Artur, o Botafogo bateu o Estudiantes por 3 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O atacante, recém-chegado no Fogão, se mostra estar adaptado e coleciona bons números desde sua estreia.

Em 17 jogos pelo Botafogo, Artur possui sete participações em gols, com quatro tentos e três assistências. Ele é o jogador que lidera a equipe nos passes para gol e é o vice-artilheiro do elenco nesta temporada.

Além disso, Artur tem se demonstrado muito efetivo no ataque. O jogador realizou 24 dribles certos e criou cinco grandes chances, também sendo o líder destas estatísticas entre os jogadores do Botafogo. Os dados são do site Sofascore.