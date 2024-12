Como foi a rodada dos adversários dos brasileiros no Super Mundial

O primeiro final de semana de futebol depois do sorteio dos grupos do Super Mundial foi movimentado, com direito a "chuva" de empates. O UOL separou abaixo como foi o rendimento dos adversários dos brasileiros na primeira fase do torneio.

Grupo do Palmeiras

O Porto ficou só no empate com o Famalicão e se distanciou da liderança do Campeonato Português. No último sábado (7), o time saiu atrás no placar, deixou tudo igual e até chegou a virar, mas teve um gol anulado pelo VAR. Pouco depois, viu seu goleiro defender um pênalti para evitar a derrota.

O Al Ahly também empatou seu jogo pela Liga dos Campeões CAF. A equipe egípcia visitou o Orlando Pirates, pela segunda rodada da fase de grupos, e não conseguiu tirar o zero do placar. Os dois times dividem a primeira colocação da chave.