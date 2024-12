Atlético de Madri vira sobre o Sevilla em jogaço de sete gols no Espanhol

Já o Sevilla, no próximo sábado (14), às 14h30, recebe o Celta de Vigo, também pela 17ª rodada da cmpetição nacional. O jogo ocorre no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Classificação e jogos La Liga

O jogo

O placar foi inaugurado aos 9 minutos do primero tempo, pelo Atlético de Madrid. De fora da área, Rodrigo De Paul finalizou, de perna direita, no ângulo esquerdo, para estufar as redes. Dois minutos depois, aos 12, Gudelj passou para Lukebákio empatar em Madri para o Sevilla.

Ainda na primeira etapa, aos 32 minutos, o Sevilla virou, com gol de Isaac Romero, que recebeu assistência de Kike Salas. Aos 45, Julián Álvarez marcou para o Atlético de Madrid, porém, após análise do VAR, o tento foi anulado.

O Sevilla ampliou a vantagem aos 12 minutos do segundo tempo. Juanlu Sánchez não perdeu a oportunidade e deixou o terceiro dos visitantes no duelo. Cinco minutos após isso, aos 17, Griezmann diminuiu para o Atlético de Madrid. O francês recebeu passe de Pablo Barrios e finalizou no canto inferior esquerdo de Fernández.

Aos 34 minutos, os mandantes empataram com gol do brasileiro Samuel Lino, que recebeu assistência de Koke. Nos acréscimos, aos 49, Samuel Lino cruzou para Griezmann, que, dentro da área, girou sobre a marcação e mandou no ânhulo esquerdo de Fernández.