São Paulo perde do Flamengo em Cotia pelo Brasileirão sub-20

O São Paulo perdeu do Flamengo por 2 a 1 nesta quinta-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, em Cotia. Lorran e Shola balançaram as redes para os cariocas, enquanto Paulinho marcou para os paulistas.

Com o resultado, o Tricolor aparece na 12ª posição, com 12 pontos. Já o Rubro-Negro ocupa o terceiro lugar, com 19 pontos somados. Os oito primeiros avançam de fase.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (21), contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 15h (de Brasília), no CPD Atibaia. No mesmo dia e horário, o Flamengo enfrenta o Juventude, na Gávea.