O que é o Regime Centralizador de Execuções adotado pelo Corinthians

Nesta semana, o Corinthians avançou com o RCE (Regime Centralizado de Execuções), que visa organizar o fluxo e ordem de pagamentos de seus credores. A medida, aprovada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), faz parte do projeto de restauração financeira, encabeçado por Fred Luz, consultor do clube e sócio da Álvarez & Marsal. No entanto, há um temor de que essa decisão esteja atrelada à constituição de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A seguir, o UOL explica o que é o RCE e por que o processo é associado à SAF.

O que é o RCE

O RCE permite ao clube concentrar todos os pedidos de execução de seus credores em uma única vara. Desta forma, o Corinthians terá como organizar o fluxo e a ordem de pagamentos, sem que ocorram bloqueios sucessivos nas contas bancárias do clube.