Corinthians alcança $ 3,7 bi em valor de marca apesar de dívida, diz estudo

Deste montante, a equipe alega que R$ 703 milhões são referentes à construção da Arena e R$ 841 milhões em dívidas tributárias. O restante está ligado às questões trabalhistas, cíveis e desportivas.

O valor é R$ 100 milhões maior do que o apresentado em setembro, pela atual gestão, no "Dia da Transparência", em setembro. Naquela ocasião, a dívida bruta do Corinthians até junho de 2024 era de R$ 2,31 bilhões, contra R$ 2,189 bi em dezembro de 2023, no fim da gestão de Duilio Monteiro Alves.

Por outro lado, o presidente Augusto Melo aponta que o clube está saindo da situação financeira complicada dos últimos anos. Ele atribui a evolução aos patrocínios e à maior credibilidade no mercado.