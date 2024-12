Textor elogia Leila: 'Se fosse ela, teria dito: gringo louco, cale a boca'

Conflitos e provocações

Leila e Textor possuem um largo histórico de conflitos e provocações. Os dirigentes somam desentendimentos desde a conquista do Brasileirão de 2023 pelo clube paulista. O dono da Saf do Botafogo alegou que houve manipulação de resultados na competição.

Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Às vezes se perde tanto tempo pensando no que ele quis dizer com isso, o que ele quer? ele não quer nada. [...] O que esse John Textor está achando é que o Brasil é uma bagunça e que as autoridades não tomam providência nenhuma. Para se coibir isso, o STJD… eu não estou dizendo como eles deveriam votar, mas estamos em uma democracia e posso falar o que quero. Este homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no Roda-Viva, programa da Cultura, em abril

Ela [Leila] diz que sou louco, que não produzi provas. Isso é mentira. Ela está mentindo. É desinformação. Sempre que ela entra no ar e diz "ele faz essas alegações sem provas", ela mente intencionalmente. Ela sabe exatamente o que fiz no STJD. Ela coloca uma tremenda pressão sobre eles. Não sei dizer porque ela é tão contrária a isso. Há outros clubes que podem estar envolvidos em manipulação de resultados, e os presidentes responderam de uma maneira completamente diferente. Eles disseram 'se algum dos meus jogadores fez algo errado, se aconteceu algo com o adversário onde eles fizeram algo errado, eu quero saber. E, John, eu estou com você'. Eu estou recebendo esse apoio silencioso de outros presidentes de clube que estão em situação semelhante à dela. Eu acho que minha mensagem para ela seria: "Se você não é culpada, pare de agir como culpada. Porque você certamente não está agindo como alguém que quer chegar à verdade. John Textor, à Botafogo TV, em abril

A presidente alviverde, inclusive, não foi ao Nilton Santos nesta temporada e teve boneco com o seu rosto enforcado próximo ao estádio carioca. Antes do jogo pelo Brasileirão, bonecos com fotos de Leila e do presidente Ednaldo Rodrigues foram pendurados em uma rampa em frente ao setor sul do estádio, onde ficou concentrada a torcida palmeirense.

Leila apontou falta de segurança para circular pelo estádio do Botafogo e não compareceu à derrota alviverde pela Libertadores. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, a mandatária acreditava que Textor deixou o clima insustentável ao fazer declarações que não podem ser comprovadas e que criaram uma rivalidade inexistente entre as equipes.