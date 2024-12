Fluminense vence Cuiabá, rebaixa mais um e quase escapa de vez da degola

Keno entra (e inferniza). Os donos da casa voltaram para a etapa final mais ofensivos e com o atacante Keno no lugar do meio-campista Martinelli. O camisa 11 não demorou para incomodar e, antes dos cinco minutos, protagonizou linda jogada antes de cruzar para Serna ficar no quase.

Walter cresce, mas Flu marca após martelar. O goleiro dos visitantes voltou a aparecer três vezes antes de ser vazado: depois de defender chutes de Serna e Lima, Walter espalmou uma bomba de Keno, mas não conseguiu evitar o gol do próprio Serna. O colombiano, com boa dose de oportunismo, não titubeou e marcou no rebote: 1 a 0.

Serna aproveitou rebote em chute de Keno e inaugurou o marcador no Maracanã Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Keno, infernal, carimba a trave. O Fluminense quase liquidou a fatura aos 34 minutos, quando Keno recebeu de Arias, abriu espaço e fuzilou de fora da área: a bola caprichosamente bateu no travessão de um desnorteado Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1x0 CUIABÁ

Data e horário: 5 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Michael Stanislau

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Bernal, Serna (FLU); Walter, Eliel, Ramon, Alan Empereur (CUI)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Serna (FLU), aos 14 min do 1° tempo