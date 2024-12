Coartilheiro do Brasileirão diz que vai 'secar' Yuri Alberto por troféu

O atacante de 24 anos exaltou o jogador do Corinthians, mas disse que vai secá-lo no jogo derradeiro. Ele revelou que conversou com Yuri no jogo entre seus times e que previu a disputa até a rodada final. Os dois somam atuações pelas categorias de base da seleção brasileira.

Yuri é um craque. Eu falei para ele que a gente ia brigar até o final e está acontecendo. Espero fazer mais um gol no Maracanã e ele passar em branco no último jogo do Corinthians para eu sair com esse troféu de artilheiro. Alerrandro, ao Sportv

O tira-teima será na 38ª rodada: o Vitória visita o Flamengo, enquanto o Corinthians encara o Grêmio, também fora de casa. Yuri Alberto marcou nos últimos oito jogos do Alvinegro paulista.

Quem é Alerrandro

Alerrandro abre o placar para o Vitória contra o Botafogo pela 35ª rodada do Brasileirão Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Foi revelado pelo Atlético-MG e é da safra de 2000. O jogador tem 1,80m e é natural de Lavras, em Minas Gerais.