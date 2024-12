Joia de 80 gols do São Paulo é elo perdido de geração Endrick no Palmeiras

O atacante Ryan Francisco foi o herói do São Paulo na conquista da Copa do Brasil sub-20 contra o Palmeiras, na última segunda-feira (2), e o triunfo tem um gosto ainda mais especial para a joia de 18 anos.

O que aconteceu

Endrick e geração badalada do Palmeiras fizeram Ryan deixar o clube pela falta de oportunidades. Ele jogou o sub-11 e o sub-13 no Alviverde com Endrick (Real Madrid), Luis Guilherme (West Ham), Luighi (subirá para o profissional do Palmeiras no ano que vem), Fellipe Jack (Como-ITA) e Figueiredo (também estará no profissional em 2025) — alguns nomes conhecidos da "geração do bilhão" do Palmeiras.

Ryan era bem avaliado pelo Palmeiras, mas saída foi inevitável. O UOL apurou que ele era considerado um jovem de muito talento pelo Alviverde, mas que sofria pela alta concorrência de outros garotos. Ambos entraram em um acordo de que ele teria mais espaço em outro clube.