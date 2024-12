Veja os cenários que mantêm o Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (4) e precisa de uma vitória para seguir com chance de lutar pelo tricampeonato brasileiro. A partida será no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

Quais os cenários?

Um triunfo do time de Abel Ferreira adia a definição do título brasileiro independentemente do resultado do Botafogo. Isso porque, mesmo com uma vitória dos cariocas sobre o Internacional, a diferença entre os dois permaneceria em três pontos. Além disso, eles seguiriam empatados em número de vitórias.

O Palmeiras pode, inclusive, assumir a liderança do Brasileirão. Caso vença o Cruzeiro, e o Botafogo perca para o Internacional, o Alviverde empataria em número de pontos 73 e pularia para a primeira colocação pelo número de vitórias (22 contra 21).