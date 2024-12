Botafogo pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira; veja cenários

O Botafogo também sairá campeão se empatar com o Internacional e se o Palmeiras perder para o Cruzeiro. O Glorioso chegaria aos 74 pontos, enquanto o Verdão ficaria somente com 70.

Uma derrota do Botafogo acaba com qualquer chance de título nesta rodada. Mesmo que o Palmeiras perca para o Cruzeiro, a diferença permanecerá em três pontos, e as equipes chegarão à última rodada com um empate no número de vitórias (21) — primeiro critério de desempate.

Botafogo e Palmeiras visitam Internacional e Cruzeiro, respectivamente, às 21h30 (de Brasília), desta quarta-feira (4).

Botafogo pode ser ultrapassado na rodada

O cenário mais desastroso para o Botafogo seria uma derrota para o Internacional somada a uma vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Nesta configuração, as equipes terminariam a rodada empatadas em pontos (73), mas com o time paulista levando a melhor no número de vitórias (22 a 21) e, consequentemente, assumindo a liderança.

Por outro lado, um fator pode jogar a favor do Botafogo. O Internacional, adversário desta quarta, já não tem mais pretensões no Brasileirão, uma vez que já tem vaga na Libertadores e não tem mais chances de título. O Cruzeiro, rival do Palmeiras, briga diretamente por uma vaga na próxima edição da competição continental.