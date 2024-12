Carrillo vira novo 'motorzinho' do Corinthians e impulsiona Garro no ataque

André Carrillo virou o novo "motorzinho" do meio-campo do Corinthians. Cada vez mais acionado, o jogador flutua entre setores, passa confiança aos jovens e ainda impulsiona Rodrigo Garro ao ataque.

O que aconteceu

Na última terça-feira (3), Carrillo foi novamente um dos melhores do Timão em campo. O meia comandou as transições ao ataque, foi o segundo da equipe em passes certos — com 51 completos, de acordo com o FootStats — e participou da triangulação dos dois gols com bola rolando. O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, e entrou na zona de classificação para a pré-Libertadores.

O meia peruano ainda impulsionou Garro a pisar mais na área e puxou a marcação dos adversários para si, permitindo que o argentino ficasse mais livre. Essa interação entre os meias já vinha acontecendo em outras partidas, mas só é possível porque Carrillo se mostra um jogador tão flutuante quanto o camisa 10 — busca a bola na defesa e encontra passes e lançamentos com facilidade.