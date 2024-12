Arsenal resolve pelo alto e vence United com gol de bumbum pelo Inglês

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal se impôs diante do Manchester United e venceu o adversário por 2 a 0 nesta quarta-feira (4), no Emirates Stadium, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória saiu toda pelo alto. Os gols de Timber e Saliba saíram após cobranças de escanteio. O segundo deles, inclusive, foi às redes com um toque de bumbum.

O Arsenal chegou aos 28 pontos e assumiu a terceira colocação do Campeonato Inglês. O Manchester United seguiu com 19 e está no 11° lugar da tabela.