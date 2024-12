CEO acusa Cruzeiro 'prejudicado' em jogo sem torcida contra o Palmeiras

Alexandre Mattos ainda classificou o duelo como "decisão", que pode manter o Cruzeiro na disputa por uma vaga na Libertadores até a última rodada: "O Cruzeiro se sente muito prejudicado. Com a presença da nossa torcida, a chance de vitória é muito maior. O Cruzeiro está indo para uma decisão sem o seu torcedor, é revoltante. Infelizmente, pela falta de segurança até às 6h, a CBF manteve o padrão de portão fechado e a situação ficou irreversível".

Em 27 de outubro, uma emboscada realizada pela Mancha Verde levou à morte um torcedor do Cruzeiro, que pertencia a Máfia Azul. A situação fez com que a diretoria do Cruzeiro optasse pelo jogo sob torcida única do Cabuloso.

O Cruzeiro tem 49 pontos e mais dois duelos a serem disputados. Se vencer o Palmeiras, ultrapassará o Bahia e terá maiores chances de garantir a disputa do torneio em 2025.