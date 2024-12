Sem Gabigol, com Luiz Araújo: os relacionados do Flamengo contra o Criciúma

O Flamengo embarcou na tarde desta terça-feira para Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma na quarta, às 20h. Gabigol está fora da partida e Luiz Araújo é a novidade entre os relacionados.

O que aconteceu

Gabigol será preservado. Pendurado, o atacante entrou em acordo com o clube para evitar que fique suspenso na última rodada. O Fla vai homenagear o jogador, que se despede da equipe.

Luiz Araújo pode ganhar alguns minutos. Ele não joga desde 15 de setembro, quando foi substituído no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Vasco devido a uma fratura da cartilagem do joelho direito. O atacante ficou no banco na finalíssima da Copa do Brasil, mas apenas para uma emergência. O Fla voltou ao tratamento com cautela para tê-lo em perfeita evolução nas duas últimas rodadas.