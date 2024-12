Lateral que jogou na seleção do Equador é sequestrado e está desaparecido

O lateral-direito equatoriano Pedro Pablo Perlaza, que joga pelo Delfín, foi sequestrado na noite da última segunda-feira (2) e está desaparecido.

O que aconteceu

O sequestro do lateral foi comunicado às autoridades pela família do jogador. Segundo os familiares, ele foi visto pela última vez no bairro 5 de Junio, na cidade de Esmeraldas, a 300km de Quito, capital do Equador.

Ele teria sido abordado por dois carros. Os sequestradores interceptaram o atleta e o colocaram dentro de um dos veículos.