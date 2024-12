Bodão: Corinthians está bem porque gestão desastrosa soube reforçar equipe

Apesar dos vários problemas, os dirigentes do Corinthians acertaram a reformulação do time no meio da temporada, opinou Marco Antônio Rodrigues, no Fim de Papo, nesta terça (3).

Houve uma competência do Corinthians nesta desastrosa gestão do Augusto Melo que foi reformular o time no meio do campeonato. Na última janela [de transferências], o Corinthians conseguiu armar um elenco forte. Por isso está nessa situação.

Marco Antônio Rodrigues

