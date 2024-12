Filipe Luís monta Flamengo sem Gabigol e com De la Cruz para pegar o Inter

Gabigol fora é a grande novidade no Flamengo. Filipe Luís tira o centroavante, titular todas as vezes que ficou disponível com ele, para colocar Plata na vaga. De la Cruz volta ser titular. Os desfalques do rubro-negro são Pulgar, suspenso, além dos lesionados Luiz Araújo, Pedro, Viña e Cebolinha.

O Inter precisa vencer para manter as chances de título. O time está em terceiro lugar com 65 pontos, oito atrás do líder Botafogo. O Fla já não tem mais ambições na temporada.

A partida tem transmissão da Globo e do Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações