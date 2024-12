Fluminense perde pênalti, mas empata com o Athletico e se mantém fora do Z4

Como foi o jogo

Na primeira etapa, Mycael foi o destaque do jogo e salvou o Athletico em várias oportunidades. O Furacão abriu o placar muito cedo no confronto e criou poucas oportunidades além da convertida. Já o Fluminense criou algumas chances mais perigosas, mas o goleiro dos donos da casa fez três grandes defesas para evitar o empate, incluindo no pênalti batido por Arias.

No segundo tempo, a entrada de Ganso mudou o jogo e levou ao empate do Flu. O Athletico acabou recuando com a vitória parcial na primeira etapa. O meia do Fluminense entrou e deu bela assistência para o gol que empatou o confronto. Ainda no final, o atleta acabou expulso por empurrão em Canobbio.

Gols e destaques

Belezi abriu o placar no primeiro lance! O zagueiro do Athletico aproveitou um pequeno desvio de sua dupla Thiago Heleno, após cobrança de falta de Nikão, e chutou para dentro do gol do Fluminense, logo aos 2 minutos.

Mycael evitou o empate do Flu. O zagueiro Thiago Santos subiu de cabeça e criou ótima oportunidade de igualar o placar, mas o goleiro do Athletico fez bela defesa e espalmou para fora da área.