Com sete gols no primeiro tempo, Arsenal bate West Ham e vai a 2º no Inglês

O Arsenal venceu o West Ham por 5 a 2 jogando fora de casa neste sábado (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo aconteceu no Estádio Olímpico de Londres, com sete tentos anotados ainda na primeira etapa.

Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Magalhães, Trossard, Odegaard, Havertz e Saka, para o Arsenal, e Wan-Bissaka e Emerson, para o West Ham. Com a vitória, o Arsenal foi à segunda posição com 25 pontos, ainda seis pontos atrás do líder Liverpool. O West Ham não se moveu na tabela, se mantendo em 14º, com 15 conquistados.

O West Ham vai à casa do Leicester City e o Arsenal recebe o Manchester United no Emirates Stadium na próxima rodada. O primeiro embate será na terça-feira (03), às 17h15 (de Brasília), enquanto o segundo acontece no dia seguinte, quarta-feira (04), no mesmo horário.