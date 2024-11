Reserva, Dudu revê pivô de polêmica em penúltima chance para sair do zero

A versão 2024 de Dudu é bastante diferente do que o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver nos últimos anos. Reserva de Abel Ferreira e fã do ex-presidente Maurício Galiotte, o camisa 7 ainda está zerado na atual temporada e tem, contra o pivô de sua maior polêmica recente, a penúltima chance de desencantar.

O que aconteceu

O atacante não marcou gols ou deu assistências com a camisa alviverde neste ano. Foram 18 jogos em campo — quatro como titular e 14 saindo do banco. Para piorar, o atleta sentiu dores na panturrilha e ficou afastado por alguns dias em agosto após retornar de grave lesão no joelho.

Neste período, Dudu foi preterido por nomes como Estêvão, joia da base, e Felipe Anderson, que veio da Europa. Até Rony e Raphael Veiga chegaram a atuar pelo lado do campo em meio às mudanças táticas de Abel.