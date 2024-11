Alfinetada a Leila? Dudu exalta ex-presidente: 'Soube respeitar'

O melhor presidente! Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito. Dudu, para Galiotte

A relação entre Dudu e Leila ficou estremecida com a negociação do jogador com o Cruzeiro. Na época, a presidente declarou publicamente que o ciclo do atacante havia acabado e que queria que ele cumprisse sua palavra e fosse para o time mineiro. O camisa 7, no entanto, voltou atrás e ficou no Alviverde, mesmo se sentindo desvalorizado.

Dudu tem vínculo com o Palmeiras até o fim de 2025. Ele também possui em seu contrato uma cláusula de renovação automática por mais um ano, mas não tem o futuro definido no clube.