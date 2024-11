Leila Pereira supera Savério Orlandi e é reeleita presidente do Palmeiras

Os votos foram preenchidos por sócios do clube maiores de 18 anos que tenham, pelo menos, três anos no quadro de associados.

Leila havia sido eleita no final de 2021. Na época, não houve oposição, e ela foi aclamada presidente do clube com 1.897 votos.

Essa votação expressiva, com 72% dos votos, é decorrência de um trabalho destes três últimos anos. É um reconhecimento do associado, uma ratificação de tudo que fizemos bom para o clube e nosso futebol. O desafio é superar estes três anos, que estão sendo muito vitoriosos, e continuar valorizando nosso clube. É fazer tudo o que o associado espera de um presidente e superar o que fizemos na primeira gestão Leila Pereira, após ser reeleita

O que Leila projeta para o novo mandato?

Patrocínio máster. "Temos várias empresas interessadas, mas hoje mudou muito a realidade dos investimentos. As casas de apostas chegaram com investimento muito grande. E sem investimento você não faz futebol como nós queremos. Nós precisamos de dinheiro. Primeiro de tudo, dinheiro. Depois, responsabilidade. Também não adianta ter um dirigente com muito dinheiro e sabe lá o que o dirigente vai fazer com esse dinheiro, como acontecia no passado. Então, tem que ter responsabilidade, austeridade, seriedade, credibilidade. É o que nós temos hoje. O investimento é muito importante e as casas de aposta estão vindo com muito apetite."

Time em 2025. "Não vai ter [contratação de uma estrela]. Para mim, as grandes figuras do Palmeiras estão conosco, é esse nosso elenco que é muito competitivo, que está conosco há algum tempo, muito vitorioso, é óbvio que estamos com o planejamento de contratações para o ano que vem, mas nada bombástico, o Palmeiras não trabalha assim. Eu não acredito que um atleta resolva a questão de conquista de títulos. O futebol é coletivo. A nossa grande estrela é o nosso elenco. Por isso que eu não gosto de endeusar absolutamente ninguém. Se você endeusa um, os outros falam: 'então tá, bonitão, vai lá e joga sozinho'. Isso não existe no futebol. Você tem que ter bons jogadores, com vontade, é o que nós temos aqui."