Las Palmas vence com 'lei do ex' e estraga festa de aniversário do Barça

Com direito a 'lei do ex', a visita estragou a festa do aniversariante: o Las Palmas bateu o Barcelona por 2 a 1, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc. Sandro Ramírez e Fábio Silva marcaram para os visitantes, e Raphinha fez o gol do Barça.

O Barcelona completou, ontem (29), 125 anos, e recebeu homenagens de grandes jogadores de sua história, como Messi, Ronaldinho e Neymar. O Barça jogou com a camisa tradicional e calções brancos, em alusão ao primeiro uniforme da equipe, utilizado em 1899.

Com a derrota, o Barcelona segue na liderança, com 34 pontos. Mas o time catalão pode ver o rival Real Madrid diminuir a vantagem do Barça para apenas um ponto, visto que recebe amanhã (1º) o Getafe. O próximo jogo dos culés é contra o Mallorca, na terça-feira (3).