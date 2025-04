Zubeldía escala São Paulo sem Luciano e com joia da base contra o Botafogo

O São Paulo está definido para enfrentar o Botafogo na tarde desta quarta-feira (16), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía manda a campo um time com o melhor que tem à disposição e dá chance para o jovem meia Alves.

O Tricolor está definido com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Alves e Wendell; Ferreirinha e Calleri. O atacante Luciano inicia o jogo no banco de reservas.