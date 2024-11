Jogador do Bayern é detido embriagado dirigindo Lamborghini, diz jornal

O canadense foi liberado após o teste e não teve sua carteira de motorista apreendida, mas ficará sem dirigir por um mês e pagará multa de 500 euros (R$ 3 mil). De acordo com a legislação alemã, o nível alcoólico atestado no exame do jogador configura uma infração administrativa —precisaria ser superior a 0,8 para virar penal. Um amigo de Davies foi quem dirigiu o carro na saída da delegacia.

O Bayern não comentou o incidente ao Bild. O jogador de 24 anos compareceu no treino normalmente nesta sexta (29) dirigindo seu Audi oficial do clube. Davies foi titular na vitória sobre o PSG na Champions e tem contrato com o time alemão até o final da temporada 2024/25.