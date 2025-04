Arsenal quebra 'pacto' e elimina Real em jogo com VAR, cavadinha e redenção

Árbitro François Letexier checa o VAR durante jogo entre Real Madrid e Arsenal na Champions Imagem: Juan Medina/REUTERS

Real tentou pressão, mas o Arsenal foi quem assustou. Após o baque do pênalti anulado, o Real encurralou o adversário no campo defensivo e não foram poucas as vezes que a bola rondou a área inglesa, mas sem tomar o rumo do gol. Do outro lado, os Gunners tiveram uma rara chance, mas Martinelli parou em Courtois e o primeiro tempo terminou empatado.

A festa foi inglesa — e brasileira — no segundo tempo. O jogo voltou morno, e o Arsenal conseguiu abrir o placar com redenção de Saka, que repetiu a cavadinha do pênalti em lance com bola rolando e venceu Courtois. Nem mesmo o gol de Vini Jr. logo em seguida com "presente" de Saliba esfriou a festa britânica. Os espanhóis partiram para o tudo ou nada e ficaram com o nada. Martinelli ligou o turbo nos acréscimos e decretou a vitória dos Gunners.

Lances importantes e gols

Não valeu! Mbappé abriu o placar para o Real aos dois minutos. Vini Jr. finalizou, e o francês apareceu sozinho na segunda trave para completar de peito, mas o gol foi anulado por impedimento.

Quase um golaço. Saka recebeu pela direita da área e arriscou dali mesmo. A bola passou perto do ângulo direito de Courtois e saiu.