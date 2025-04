Santos sofre gol no final e perde de virada para Fluminense pelo Brasileirão sub-20

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2025

Com o resultado, o Santos ficou com nove pontos, na oitava posição. Por sua vez, o Fluminense subiu à 13ª colocação, com sete. As oito primeiras equipes avançam às quartas de final, e as três últimas são rebaixadas.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela sétima rodada do Brasileiro sub-20. Já o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu, fora de casa, neste sábado, às 15h, pela Copa Rio.

O jogo

Em início de primeiro tempo eletrizante, o Santos saiu na frente. Logo aos quatro minutos, após passe de Vini Lira, Luca Meirelles bateu no canto e abriu o placar. Dois minutos depois, Marlon arriscou de longe e empatou a partida.

O Santos criou mais chances no segundo tempo, mas parou no goleiro Kevyn Vinícius. A maior oportunidade surgiu aos 19 minutos, quando o arqueiro fez grande defesa em chute de Luca Meirelles.