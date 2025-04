Inter segura Bayern, avança e reencontra Barcelona em semifinal da Champions

O jogo

Ciente que se amparar na vantagem mínima era perigoso diante da força dos alemães, a Inter de Milão prometia um postura ofensiva no Giuseppe Meazza. Em contrapartida, o Bayern queria igualar rápido o confronto - fazer logo o primeiro gol - para evitar um desespero que o desorganizaria em campo.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

E jogo começou em alta intensidade e com oportunidades de ambos os lados, com os times cumprindo o planejado de seus comandantes. Olise lamentou não empatar o confronto logo de início, enquanto a Inter encaixou bons contragolpes, mas falhou na pontaria. Em um cruzamento de falta, Thuram chegou atrasado no carrinho que poderia dr ainda maior calma aos mandantes.

Era um lá e cá frenético. E, assim como ocorreu há uma semana, em Munique, Sommer começou a trabalhar com primazia. O goleiro salvou os italianos em ao menos dois lances seguidos pouco antes do intervalo, com Sané e Müller finalizando dentro da área.

A Inter voltou do vestiário fracassando em suas oportunidades - Thuram avançou livre e demorou a decidir a jogada, por exemplo - e acabou castigada. Corte equivocado da defesa e a bola parou no pé do artilheiro Kane. O camisa 9 bateu cruzado, rasteiro, e colocou os alemães na frente do marcador. Pelo 12º jogo seguido os bávaros foram às redes adversárias.

A apreensão do torcedor nerazzurro durou pouco tempo. E com o goleador Lautaro Martínez deixando tudo igual. O camisa 10 dominou, a bola correu por seu corpo e parou para a firme batida de direita. Rivais alemães ainda cobraram toque no braço, mas a arbitragem validou o lance.