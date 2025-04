Arsenal elimina Real com gol de Martinelli e encara o PSG na semifinal da Champions

Depois dos 35 minutos da primeira etapa, o Real Madrid começou a pressionar mais, empilhando alguns escanteios, mas que não surtiram o efeito desejado pela equipe espanhola.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Pela necessidade, o Real se lançou ao ataque, mas não conseguiu finalizar com perigo. O Arsenal conseguiu equilibrar as chances e não sofreu grandes sustos. Então, Carlo Ancelotti fez três alterações de uma vez, colocando inclusive o brasileiro Endrick no jogo.

Aos 20 minutos, depois de uma grande jogada trabalhada, Merino achou belo passe para Saka, que se redimiu, finalizou por cima de Courtois e abriu o placar no Bernabéu.

Porém, nem deu tempo de os ingleses comemorarem. Dois minutos depois, o goleiro Raya se atrapalhou com o zagueiro Saliba e Vinicius Júnior aproveitou. O brasileiro roubou a bola e empatou o jogo, para delírio dos madridistas.

O Real Madrid tentou pressionar, aproveitando o momento de euforia, mas não conseguiu chegar com perigo no gol do espanhol Raya.