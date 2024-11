'Tinha que ser aqui': como capitão agitou vestiário em Palmeiras x Botafogo

O jogo no Allianz, além de decisivo, tinha clima de 'revanche'. No ano passado, o Botafogo era líder do campeonato e vencia o Palmeiras por 3 a 0 no Nilton Santos, pela 31ª rodada, mas levou a virada e viu o rival assumir a ponta e, posteriormente, vencer o campeonato.

O cenário foi diferente neste ano. O Botafogo chegou ao Allianz atrás do Palmeiras na tabela, mas bateu o rival por 3 a 1 e tomou a ponta faltando apenas mais duas rodadas para o fim do Brasileirão.

A rivalidade entre os clubes cresceu, também, pelos bastidores quentes. John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, trocaram farpas ao longo do último ano.