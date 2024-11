'É tempo de Botafogo': a frase que atacante usou nas redes e virou lema

O atacante é cria do Fluminense, e foi vendido à Udinese, da Itália, em 2022. Ele atuou nas duas últimas temporadas no Watford, da Inglaterra, por empréstimo da Udinese. O Alvinegro desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, na cotação atual) por 90% dos direitos.

Ele marcou o gol da classificação às semifinais. Matheus Martins bateu o último pênalti na disputa com o São Paulo, no Morumbi. Até aqui, com a camisa alvinegra, são 16 jogos — cinco como titular — e dois gols, ambos no clássico com o Flamengo.