Abel parabeniza 'cascudo' Botafogo, cutuca Wilton e 'congela' sobre Textor

O português ainda "congelou" ao ser questionado sobre John Textor. Em relação à uma possível "pressão" por parte do clube carioca, ele respirou e olhou para baixo durante 12 segundos antes de se esquivar sobre o tema — usando, no entanto, o termo "telhado de vidro".

Veja falas de Abel

Placar justo? "No final, o adversário acabou por ter muito mérito no que foi a vitória em comparação com o Palmeiras. Os primeiros 15 a 20 minutos foram completamente nossos: tivemos uma bola do Gómez de cabeça igual ao do terceiro gol deles, uma na trave do Rony, outra finalização do Rony na cara do gol, uma cabeçada do Marcos Rocha... e o adversário foi feliz. A prova é que nenhum dos escanteios é escanteio [no 1° gol], e o próprio Gregore reconhece que estava onde não era para estar. No 2° tempo, entramos com intenção para ser mais contundentes, e depois da expulsão fica tudo mais difícil."

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Botafogo Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Um pouco de elogio, um pouco de crítica. "O Botafogo é uma equipe experiente, cascuda e madura. Viram a pressão para que o Marcos Rocha fosse expulso? E vocês viram o cotovelo no Rony? Por que não foi igual? Por que o VAR, já que expulsou o Marcos Rocha, não fez igual quando o Rony levou um cotovelo na cara? Estamos falando de maturidade. Tivemos nossas oportunidades, e o futebol é isso: quando você tem e não faz... na primeira vez, o adversário fez — com dois erros do árbitro. O primeiro escanteio não é escanteio, e o segundo também não. O resto é história de jogo. Depois da expulsão, o adversário foi melhor. O 2° gol não podemos sofrer como sofremos, independente de estarmos com menos um. Não há muita coisa a dizer, nosso adversário no total do jogo foi melhor e mais competente."

Dificuldade contra times pesados. "Estamos batendo de frente com eles, estamos lutando. Já há algum campeão? Está decidido? Não entendi sua pergunta. Houve muitas alterações na nossa equipe desde que cheguei, não são os mesmos jogadores. Há quanto tempo você acompanha o Palmeiras. 15 anos? Então você deve saber qual a melhor fase do Palmeiras. Ninguém vai ganhar sempre. A equipe do Guardiola é ruim porque perdeu jogos seguidos? É futebol, às vezes ganha e às vezes perde."