Vasco: Payet revela que tem acordo para retornar a clube francês

O francês Dimitri Payet, do Vasco, apontou ter um acordo para retornar ao Olympique de Marselha. O meia, em entrevista ao jornal L'Équipe, não disse quando isso aconteceria, mas garantiu que vai voltar a vestir a camisa do clube francês, onde é ídolo.

Foi uma temporada muito boa [a última no OM]. No final, houve a saída. Mas com o Marselha é muito claro, é um negócio fechado. Haverá um retorno ao clube, e discutiremos mais tarde os detalhes do por quê ou como. Obviamente, quero ajudar, quero ser útil para continuar ajudando o Olympique de Marselha a crescer, mas sim, está assinado, então haverá um retorno Payet, ao L'Équipe

O que aconteceu

Payet tem contrato com o Vasco até maio do ano que vem. Ele não deu detalhes do momento em que vai voltar ao Olympique de Marselha.