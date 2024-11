Pedrinho rebate Ramón sobre Corinthians : 'Não sabe o tamanho do Vasco'

A declaração gerou repercussão negativa na torcida cruz-maltina. O treinador argentino, posteriormente, apontou que: "Em momento algum faltei respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil, que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento, e nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei, isso faz parte do jogo".

Questionado sobre o que Ramón teria feito no Vasco, Pedrinho lembrou a polêmcia quanto à demissão. "Está na Justiça. Tenho muita dificuldade com ingratidão. Ele não pode se achar maior que o Vasco. Nem ele e nem o filho dele. A questão ética, para mim, já foi quebrada na fala dele. Ele tem o direito de achar, mas o que a torcida do Vasco fez por ele, ele deveria ser eternamente grato. Se ele ressurgiu, foi graças à torcida do Vasco, que foi muito grata a ele e foi muito justa com ele.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ramón Díaz trabalhou no Vasco entre 2023 e 2024. Díaz deixou o clube em abril, em saída que está em meio a imbróglio judicial. O treinador alega que foi demitido "pelo Twitter", enquanto integrantes do departamento de futebol apontam que ele entregou o cargo após a derrota para o Criciúma, ainda no vestiário.

Vasco e Corinthians se enfrentaram no último domingo. O Alvinegro venceu e decretou a demissão do técnico Rafael Paiva. Após a semana polêmica, Ramón e Emiliano, que é filho e auxiliar, respondeu sobre o reencontro com o ex-clube. "[Vitória] Especial não porque eu conheço a maioria dos jogadores que está lá e ter que enfrentá-los é ruim. Tivemos um momento muito lindo com esse grupo também. Teve a saída e tudo, mas algumas pessoas pontuais não podem pagar pelo clube. O clube não tem nada a ver"