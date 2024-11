Botafogo dá indireta ao Palmeiras em coletiva e esquenta clima para 'final'

O Palmeiras, por exemplo, somou quase R$ 200 milhões em reforços em 2024. Abel Ferreira falou recentemente sobre o nível de reforços do Botafogo, após a vitória por 5 a 3 contra o Juventude, no mês passado.

Tenho ouvido falar sobre investimentos, ouço falar que o investimento que fizemos [o Botafogo] ao contratar jogadores valiosos para o time, assim como outros candidatos fizeram e vão dispersando essa ideia para fugir de alguma responsabilidade.

Artur Jorge

Nós mantemos a nossa linha mesmo com contratações, nosso perfil. O Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipe técnica muito competente, reforços de peso. Vocês sabem, basta ver os valores que investiu para brigar pelo título. Não é por acaso que está lutando pela Libertadores, com muitas possibilidades de algo mais. Está lutando também pelo campeonato. Então investiu claramente para dar a volta por cima do que aconteceu ano passado.

Abel Ferreira

O técnico do Botafogo também reclamou de um possível "investimento" de concorrentes ao título em rivais de sua equipe na reta final do Brasileirão. Apenas o Palmeiras tem chances reais de roubar o título do Botafogo (o Alviverde aparece com 64,2% de chance de título, segundo a UFMG). Fortaleza com 2%, o Inter com 0,61% e o Flamengo com 0,12% apenas sonham.

Outros candidatos, que também muito investiram em rivais nossos, para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós do Botafogo estamos em uma posição de grande coerência em termos de comportamento e desempenho.

Artur Jorge

O treinador também fez questão de falar sobre as questões de arbitragem nesta reta final de campeonato, e reforçou que o Botafogo não precisa de "dois, três pênaltis para se ganhar um jogo". O Palmeiras teve dois pênaltis marcados contra o Fortaleza há quatro rodadas e a partida acabou empatada por 2 a 2.