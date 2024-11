Juventude frustra reação do Atlético e vence antes da final da Libertadores

Já o Juventude soma 42 pontos e está na 13ª colocação, se afastando do Z4 e podendo beliscar uma vaga na Sul-Americana.

Classificação e jogos Brasileirão

Com o desempenho mediano no Brasileirão, o Atlético-MG deposita quase todas suas fichas na final da Libertadores contra o Botafogo, no próximo sábado (30). Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Galo é contra o Vasco, fora de casa, na penúltima rodada, dia 4 de dezembro. Na mesma data, o Juventude enfrenta o São Paulo, no Morumbis.

Como foi o jogo

Poupando forças para a grande final de sábado, o Galo entrou em campo com um time reserva. Somando isso ao fato do estádio estar vazio, o Juventude, precisando vencer para escapar de vez do Z4, aproveitou a oportunidade e abriu o placar ainda no 1º tempo com Lucas Barbosa.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG teve mais posse de bola, mas o Juventude continuou levando perigo para a área do Galo. Gilberto, que entrou no 2º tempo, ampliou o placar para 2 a 0 para equipe visitante aos 21 do 2º tempo.

Aos 28, Alisson descontou para o time da casa. O técnico Gabriel Milito, então, tirou o zagueiro Maurício Lemos para a entrada do atacante Deyverson, e o Galo foi para cima, buscando o empate com Vargas, de pênalti, aos 35 da etapa final.