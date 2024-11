Suspeito de jogar bomba que feriu fotógrafo em Atlético x Flamengo é preso

Ao fim do jogo, Hulk precisou pedir calma aos torcedores, que tentaram invadir o gramado. Alguns atleticanos confrontaram a segurança e a polícia na tentativa de entrar no campo, enquanto o camisa 7 do Galo e outros membros do clube tentavam amenizar situação.

A Policia Civil também registrou ocorrência por injúria racial no jogo. O caso envolveu "três vítimas do sexo masculino, com idades de 26, 31 e 38 anos, e um suspeito, de 34 anos", e está sendo apurado. Houve também uma ocorrência por furto.