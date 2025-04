NBA: Temporada regular chega ao fim com definição dos times a disputar playoffs e play-in

ENTENDA O PLAY-IN

Do lado Oeste, Sacramento Kings e Dallas Mavericks vão se enfrentar, enquanto o Golden State Warriors encara o Memphis Grizzlies. Quem passar entre Warriors e Grizzlies tem uma vaga garantida na primeira rodada dos playoffs para encarar o Houston Rockets (2º do Oeste). O perdedor entre Warriors e Grizzlies ainda tem mais uma chance de se classificar, medindo forças com vencedor do duelo entre Kings e Mavs. Quem passar encara o Oklahoma City Thunder na primeira rodada (1º do Oeste).

No Leste, a fórmula é a mesma. O vencedor entre Magic e Hawks se classifica direto para encarar o Boston Celtics (2º do Leste e atual campeão) na primeira rodada. O perdedor deste duelo encara o ganhador entre Bulls e Heat por uma vaga para encarar o Cleveland Cavaliers (1º do Leste) na primeira rodada. Diferente dos playoffs, o play-in são realizados em apenas 6 jogos únicos.

OS PLAYOFFS

Tirando os play-ins de lado, alguns duelos de primeira rodada dos playoffs já são conhecidos, tanto do Oeste como do Leste. Avançam de fase as franquias que levaram a melhor sobre seus adversários numa série de 7 jogos. Ou seja, basta vencer 4 compromissos para avançar à próxima etapa. Por fim, as equipes campeãs de Oeste e Leste medem forças pelo título da NBA.

Campeão da liga em 2023, o Denver Nuggets (4º) encara o Los Angeles Clippers (5º). O Los Angeles Lakers (3º) de LeBron James e Luka Doncic mede forças com o Minnesota Timberwolves (6º), de Anthony Edwards e Cia. Oklahoma City Thunder (1º) e Houston Rockets (2º) esperam seus adversários que virão do play-in.