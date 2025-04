Vôlei Renata empata o playoff e leva a decisão para o Taquaral

O Vôlei Renata empatou o playoff das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25 ao derrotar o Joinville por 3 sets a 1, parciais de 25-23, 23-25, 25-23 e 25-17, nesta noite, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pela segunda rodada da série melhor de três.

O time campineiro perdeu o primeiro confronto na semana passada por 3 a 2 e precisava da vitória para não se despedir da competição precocemente. Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima quinta-feira (17/4), no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), valendo a vaga na semifinal.

O ponteiro Adriano, do Vôlei Renata, foi o maior pontuador do jogo com 24 pontos (19 de ataque e 5 de saque) e ficou com o Troféu VivaVôlei. Outro destaque do time campineiro foi o oposto argentino Bruno Lima, com 22 acertos (21 de ataque e 1 de saque). Joinville terminou o jogo com 15 pontos do central Michel (5 de bloqueio e 69% de aproveitamento no ataque) e mais 13 do ponteiro Djalma.