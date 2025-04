João Fonseca vence dinamarquês na estreia em Madri em seu retorno ao circuito

Após um mês afastado do circuito, João Fonseca voltou aos torneios com uma tranquila vitória nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Madri. O tenista de 18 anos superou o dinamarquês Elmer Moller, 114º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e avançou à segunda rodada no torneio espanhol.

Fonseca dominou o rival, que veio do qualifying, desde os primeiros games. Esbanjou precisão nos golpes no fundo de quadra e eficiência em todos os fundamentos, além de se mostrar à vontade na quadra central do complexo, a Manolo Santana Stadium, também conhecida como "Caixa Mágica".

A partida desta quinta também marcou o número 1 do Brasil ao torneio onde fez sua estreia e obteve sua primeira vitória num Masters 1000, no ano passado. Desta vez, ele compete no saibro de Madri com novo status, após brilhar nos primeiros meses da temporada, com direito ao seu primeiro título de nível ATP, em Buenos Aires, em fevereiro.