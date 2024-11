Chances de título do Palmeiras no Brasileirão disparam após assumir liderança

As chances do Palmeiras conquistar novamente o Campeonato Brasileiro aumentaram de forma considerável. O time de Abel Ferreira assumiu a liderança da competição ao superar o Atlético-GO por 1 a 0, no último sábado, 23, no estádio Antônio Accioly.

Além do triunfo, o Palmeiras contou com o tropeço do Botafogo, já que a equipe carioca empatou em 1 a 1 com o Vitória, no Estádio Nilton Santos. A equipe alviverde chegou aos 70 pontos, mesma pontuação do Botafogo. No entanto, o Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate, uma vez que possui mais vitórias do que o adversário carioca.

Faltam, agora, três jogos para cada time até o término do Brasileirão. Na próxima rodada, as equipes se enfrentam em confronto direto, na terça-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.