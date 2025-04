Zubeldía detona 'burrada' de árbitro: 'Não me interessa ter sido expulso'

'Já tenho nome como treinador'. "Futebol é minha vida e não vou permitir que o árbitro deixe de expulsar um rival quando tem que ser expulso. Ou o que aconteceu com o Palmeiras no pênalti. Vou fazer sempre que notem os erros que estão cometendo e são importantes para o jogo. Se tiverem que me expulsar vinte vezes, vão me expulsar. Não me importo. Já tenho nome como treinador e não me importa o que vão falar nas redes. O que me importa é defender a equipe que estou dirigindo. Em todo caso, quem tem que me dizer algo é a diretoria do São Paulo."

Confira outras respostas de Luis Zubeldía em coletiva

Resultado

"Equipe fez um bom trabalho. Controlamos bastante o jogo contra um rival muito difícil. Vamos somando pontos passo a passo. Depois, com a dificuldade de ter um homem a menos, tivemos que suportar e isso também fizemos bem. Um bom ponto como visitante."

"Empate com uma equipe boa e com tudo isso, é um bom ponto. Queríamos ganhar. Jogar com Marcos Antônio e Alisson no meio parecia muito ousado, quem vai marcar? Mas defendemos muito bem e controlamos a bola para poder evitar que chegasse a Hulk e Rony, que são jogadores que podem decidir o jogo. Rafael fez um bom jogo."

Alterações