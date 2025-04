Africanos dominam a 29ª edição da Maratona de São Paulo

Maratona oficial da cidade, que faz parte do seu calendário estratégico, ela reuniu mais de 21,5 mil corredores de todo o Brasil e do exterior, com largada e chegada no Ibirapuera. Além disso, é a primeira do Brasil com o selo World Athletics e também o selo ouro da CBAt, sendo até agora a mais rápida do país do gênero.

Charles Boay Sulle, quarto colocado na Maratona de Kilimanjaro, demonstrou um ritmo forte desde a largada, sempre no pelotão que liderou a disputa. No km 15, já estava na liderança, revezando com outro competidor. A partir do km 30, passou a liderar de forma isolada, abrindo boa vantagem para os demais corredores. Charles manteve o bom ritmo e cruzou a linha de chegada na primeira colocação, com um minuto de vantagem para o segundo colocado. "Estou muito feliz. Foi minha primeira vez nessa prova e gostei muito do percurso e do clima. Também achei o percurso bastante desafiador e isso valorizou ainda mais a vitória", contou o tanzaniano, que fez sua estreia em grande estilo.

Vivian Jeftanui Kiplagat se destacou entre as mulheres, acompanhando o pelotão de atletas estrangeiras durante todo o percurso, com um ritmo forte e consistente. Algumas concorrentes ficaram pelo caminho, mas Vivian não se intimidou. A partir do km 32, assumiu a liderança e completou a prova com mais de seis minutos de vantagem para a segunda colocada, alcançando sua primeira vitória na Maratona de São Paulo.

"Eu gosto bastante dessa prova. Em 2022, na minha primeira vez aqui, fui para o pódio com o terceiro lugar. Este ano vim mais focada e felizmente venci. O percurso é ótimo, tem trechos de subidas e descidas, mas é uma prova bem gostosa", comemorou a queniana, que em 2022, já havia subido ao pódio com o terceiro lugar e retornou a São Paulo para vencer. Ela também conquistou a Meia Maratona de São Paulo e o Troféu Cidade de São Paulo, ambos em 2023.

Brasileiros garantem Top-5 na edição 2025 da Maratona de São Paulo

O Brasil voltou a brigar pelas primeiras posições, alcançando o quarto lugar tanto no masculino quanto no feminino. Ederson Vilela Pereira foi o melhor do país no masculino, completando em quarto. Ele, que foi terceiro no ano passado, possui um currículo notável, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, além de conquistas na Volta Internacional da Pampulha e o bicampeonato da Maratona de Curitiba (2023 e 2024). "Me senti bem durante toda a prova e estou feliz em ser o melhor brasileiro. Fiz uma estratégia mais conservadora no começo e na segunda metade fui aumentando o ritmo, conseguindo completar em quarto lugar", comemorou o atleta.