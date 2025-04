Renato celebra vitória do Flu e pede paciência à torcida: 'Não pegue no pé'

"Um jogador que estava sendo perseguido em algumas ocasiões, hoje fez o gol da vitória. Então, o torcedor vibrou, aplaudiu, ficou feliz. Justamente o jogador que mais estava sofrendo, de repente, com as vaias, deu alegria a esse torcedor. É difícil para o jogador estar dentro das quatro linhas e, de repente, estar sendo vaiado. Tem jogadores que não têm uma personalidade forte, que vai sentir e vai começar a se esconder do jogo. Não é o caso do Martinelli, mas tem jogadores que vão acabar se escondendo e isso prejudica a equipe toda. Vamos incentivar. O que o torcedor quer é o que nós queremos: vitórias. Depois do jogo, pode vaiar, faz parte do futebol, é normal, mas muitas vezes, durante o jogo, ao invés de vaiar, se aplaudir, o jogador ganha moral. Mesmo com as vaias hoje o garoto fez um gol importante que nos deu três pontos", completou.

O que mais ele falou

Ganso. "Conversei com ele ontem e ele me passou confiança. Faço que estava se sentido bem, apesar do longo período em que esteve parado. Acima de tudo, já é uma vitória dele ter se recuperado 00% do problema. É lógico que está longe ainda das melhores condições físicas e técnicas, mas isso vai recuperar. O mais importante é que ele está feliz por ter voltado, está 100%."

Ganso comentou que ouviu boas referências. "Assim como o treinador fala com outros treinadores, os jogadores também se falam. É bom que sempre venham as notícias boas a meu respeito. Mas eu acho que quem faz o dia a dia do trabalho ficar livre, leve, solto é o próprio treinador. E nisso eu me garanto, tenho essa qualidade. Eu já havia trabalhado com alguns jogadores desse grupo [do Fluminense]. É lógico que, como treinador, conheço, mesmo não tendo trabalhado com muitos, principalmente a parte técnica. Pessoalmente, os conheço no dia a dia. A partir de amanhã, por exemplo, eu já começo a fazer coletivos, justamente para conhecer alguns atletas, as características deles".

Ajustes no time. "Só com o tempo. Não é o Renato, podia ser outro. Ninguém é mágico. Chegar aqui em dois dias e corrigir os erros... Eu sei o que preciso corrigir, mas não vai ser da noite para o dia, ainda mais sem tempo. Com o passar dos dias, apesar de ter um jogo em cima do outro também traz dificuldades para treinar do jeito que queremos. Neste momento, gostei da atitude dos jogadores. Tivemos um bom primeiro tempo, praticamente jogados no campo do adversário segundo tempo cedemos espaços, procurei colocar sangue novo, mas tivemos dificuldade por falta de entrosamento... O Bragantino colocou nosso time para traz e infelizmente tomamos o gol. Importante que, apesar das dificuldades, conseguimos os três pontos".

Pouco tempo de trabalho. "O nosso maior problema é a falta de tempo, é um jogo em cima do outro, outra competição, viagens. O que vai me ajudar bastante é o vídeo. Através das imagens eu posso corrigir, elogiar onde estamos acertando, corrigir mesmo não tendo esse tempo todo pra ir a campo. Para eu avaliar os jogadores e ver aquilo que eles estão fazendo errado, poder melhorar. Essa é uma arma que o treinador tem. Logicamente, preferimos no campo, mas não adianta dá soco em ponta de faca. Não temos esse tempo e precisamos corrigir bastante coisa".