Tomas Barrios Vera é o vecendor da 15ª edição do Torneio Internacional de Tênis de Campinas

Tomas Barrios Vera, de 27 anos, conquistou o título do 15º Campeonato Internacional de Tênis de Campinas e chegou ao seu quinto título de ATP challengers. No confronto final, o cabeça de chave número um do torneio fez valer seu favoritismo e venceu Alvaro Guillen Meza, do Equador, em dois sets, com parciais de 6/4 6/3, em uma hora e 34 minutos. Com este título, Barrios Vera torna-se o segundo chileno a conquistar o título do torneio mais tradicional do calendário brasileiro. Antes dele, Cristian Garín venceu a etapa de 2018.

A chuva que se fez presente nos últimos dias em Campinas deu uma trégua e a decisão do ATP Challenger de Campinas aconteceu com céu aberto e arquibancadas lotadas, além de todos os elementos de um grande jogo. Mesmo com a torcida a favor do carismático Guillen Meza, de 22 anos, Barrios Vera conseguiu segurar o ímpeto do jovem equatoriano e perdeu apenas um game de seu serviço durante toda partida.

"Foi uma semana muito dura e de muito trabalho, mas muito contente. Estou grato por conseguir jogar bem, principalmente nos dois primeiros jogos e continuar crescendo durante o torneio. A verdade é que me sinto muito bem no Brasil e jogar aqui (em Campinas) é muito agradável e todos fazem com que o clima fique muito bom", comentou Barrios Vera.