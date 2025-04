Zubeldía fala sobre caso de Luiz Gustavo: 'Fora por tempo indeterminado'

O técnico Luis Zubeldía falou sobre a situação do volante Luiz Gustavo, internado no último sábado (5) com um tromboembolismo pulmonar. O argentino pregou calma com o atleta.

Com relação ao Luiz Gustavo, estamos esperando um diagnóstico mais claro. Está em um momento de cuidados. Está sendo supervisionado por profissionais e não vai poder estar conosco por tempo indeterminado. Mas o mais importante é que está com a saúde controlada. É uma questão muito técnica e prefiro não falar muito sobre. Mas os primeiros quatro, cinco dias tem que se estar muito atento.

Luiz Gustavo se apresentou no sábado com dores na região do tórax e os médicos do São Paulo detectaram o problema. Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde exames confirmaram o diagnóstico.