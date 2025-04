Ganso volta a jogar pelo Fluminense após quase quatro meses afastado por doença cardíaca

O meia Paulo Henrique Ganso retornou neste domingo aos gramados na vitória do Fluminense diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Ele ainda não havia atuado na temporada por conta de problemas cardíacos. O atleta esteve em campo cerca de 30 minutos, entrando na vaga de Lima.

Durante exames de pré-temporada, o jogador de 35 anos foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. A liberação completa do departamento médico aconteceu nesta semana.

"Voltando aos poucos. Acho que já foi um bom teste ter de correr atrás da equipe do Red Bull, que tem uma intensidade muito alta. Mas conseguimos. Agora, é entrar no ritmo e, como falei, os três pontos foram importantes", disse Ganso durante entrevista.